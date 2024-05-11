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общество

В Новосибирске автомобили и дома покрылись зеленым налетом

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Жители Новосибирска были встревожены, обнаружив зеленый налет на автомобилях и домах.

В телеграм-канале «Новосибирск с огоньком» появился пост, в котором местные жители сообщили, что утром 10 мая 2024 года заметили странный зеленый налет на автомобилях и жилых домах.

Очевидцы решили, что налет появился из-за вредных выбросов, но экологи прояснили ситуацию.

По словам экспертов, налет образовался из-за резкого потепления в области, которое спровоцировало цветение сразу нескольких видов деревьев.

Таким образом, в воздухе сейчас много пыльцы, что может вызвать проблемы у людей, страдающих аллергией.

Напомним, что стали известны даты купального сезона в Новосибирске.

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Нина Раневская
Журналист

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