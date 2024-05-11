В Новосибирске в Кубке России по судомодельному спорту поучаствовали 160 человек

В Новосибирск съехались лучшие судомоделисты России для участия в Кубке России по судомодельному спорту.

Соревнования проходят с 9 по 12 мая. Участники представляют модели различных судов — от парусных яхт до подводных лодок, запуская их на водоеме и проходя по заданному маршруту.

Эти соревнования посвящены Дню Победы. Они собрали более 160 участников из разных регионов страны — от Санкт-Петербурга до Дальнего Востока.

В Новосибирске работает пять судомодельных студий, продолжая традицию советских времен. Раньше их было 30.

Ранее Сиб.фм сообщал, что ремонт Октябрьского моста в Новосибирске идет круглосуточно.