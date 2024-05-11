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проиcшествия

В Новосибирске в массовом ДТП пострадали четыре человека

Фото: Госавтоинспекция Новосибирска

На Северном объезде Новосибирска в субботу, 11 мая, произошло массовое ДТП, в результате которого пострадали четыре человека.

Авария произошла около 14.15 возле Северного моста через Обь. Водитель Toyota RAV4 на 37 километре объезда выехал на встречную полосу и столкнулся с Subaru Forester и Dodge Caliber.

Инцидент вызвал затор в обе стороны движения на протяжении около полутора километров. Пострадали две пассажирки Toyota RAV4 — 16 и 45 лет, а также водитель Dodge Caliber (42 лет) и пассажирка Subaru (54 года).

На месте происшествия работают сотрудники областной Госавтоинспекции.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске мотоциклисты за май превысили статистику аварий в несколько раз.

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Игорь Кириченко
Журналист

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