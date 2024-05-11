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общество

В Новосибирской области 8-летний мальчик провалился в подвал заброшенного дома

Фото: Сиб.фм

В Куйбышеве Новосибирской области ребенок провалился в подвал.

Как сообщает сайт «Трудовая жизнь», 9 мая в Куйбышеве Новосибирской области по адресу улица Светлая 8-летний мальчик играл с друзьями на опасном объекте и упал в глубокий подвал, который там находился.

В результате чего спасатели Куйбышевского поисково-спасательного отряда помогли вытащить мальчика из подвала и передали его сотрудникам скорой медицинской помощи.

Напомним, что в Новосибирске под пожарным автомобилем провалился асфальт.

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Валерия Митрохина
Журналист

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