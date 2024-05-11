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общество

В Новосибирской области более 800 жителей пострадали от клещей

Фото: Сиб.фм

848 человек были укушены клещами в Новосибирской области.

В период с 1 по 7 мая в Новосибирской области было зафиксировано 501 случай укусов клещами, а с начала эпидемического сезона от укусов клещей пострадали уже 848 человек. Об этом сообщила пресс-службы Роспотребнадзора Новосибирской области.

Отмечается, что наибольшее количество обращений отмечено среди жителей Новосибирского района — 51 человек. В Искитимском районе пострадали 48 человек, в Тогучинском — 34.

Напомним, что в Новосибирске все парки и скверы обработали от клещей.

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Валерия Митрохина
Журналист

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