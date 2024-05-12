Бастрыкина заинтересовало нападение детей-мигрантов на ребёнка в Новосибирске

В Новосибирске двое детей-мигрантов с отверткой напали на ребенка на детской площадке в Хилокском районе. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заинтересовался инцидентом и поручил провести проверку. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По имеющейся информации, двое детей-мигрантов находились на детской площадке на улице Хилокской в Новосибирске, где и начали угрожать сверстнику острым предметом.

Мама пострадавшего ребенка отметила, что сотрудники полиции не прибыли на место происшествия, несмотря на ее звонки.

Сотрудники Следственного комитета России по Новосибирской области проводят проверку по статье 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию малолетнего» и по статье 293 УК РФ «Халатность».

«Руководитель Следственного управления СКР по Новосибирской области Евгений Долгалев получил поручение от главы ведомства представить отчет о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — говорится в официальном сообщении.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирске дети мигрантов с ножами напали на сверстников