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общество

Глава СК поручил возбудить дело после смерти мужчины из Новосибирска от инфаркта

Фото: Сиб.фм

Житель с. Лебедевка два раза обращался за медицинской помощью, однако точный диагноз ему так и не поставили.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после смерти 33-летнего жителя села Лебедевка, Новосибирская область, от инфаркта.

По данным пресс-службы ведомства, в январе 2024 года мужчина обратился за медицинской помощью дважды, но точный диагноз ему не был поставлен, что привело к трагическим последствиям.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске ищут 83-летнего мужчину в клетчатой рубашке.

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Игорь Кириченко
Журналист

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