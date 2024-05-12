Новосибирский актер Кологривый вернулся к съемкам после дебоша

Никита Кологривый, после скандала в Новосибирске, временно прекратил свою работу.

Сейчас Кологривый возвращается к творческой деятельности.

После инцидента в одном из баров актер временно ушел из публичного пространства. Однако, за последние несколько месяцев он активно радовал своих поклонников юмористическими роликами в социальных сетях.

Недавно стало известно, что Никита вернулся к работе. В настоящее время снимается в новом фильме о группе «Комбинация». Съемки финальных эпизодов фильма будут проходить в городе Саратове.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирский актер Кологривый стал прототипом для куклы ручной работы.