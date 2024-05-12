Пропавших мать и дочь нашли под Новосибирском

Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

В Бердске Новосибирской области сотрудники уголовного розыска обнаружили 36-летнюю женщину и ее двухлетнюю дочь, которые пропали 6 мая. Об этом сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

По предварительной информации, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Кроме того, на женщину составили административный протокол по статье 5.35 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию детей).

Ранее Сиб.фм сообщал, что глава СК заинтересовался обрушением потолка на учеников в школе Новосибирска.