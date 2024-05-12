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общество

В Новосибирске проходит чемпионат по судомоделированию

Фото: BFM-Новосибирск

Сегодня в Новосибирске подходит к концу Кубок России по судомодельному спорту. Основная суть соревнования демонстрация моделей и копий различных судов.

Соревнования проводятся ежегодно и посвящены Дню Победы. В этом году в Новосибирск приехали более 160 судомоделистов из разных уголков страны – от Санкт-Петербурга до Дальнего Востока. Сообщает издание BFM-Новосибирск.

Как рассказал руководитель Новосибирской федерации судомодельного спорта Дмитрий Бекешов, это вторые по статусу соревнования в России, в которых участвуют лучшие судомоделисты страны.

«Соревнования уникальны тем, что мы собираемся в одном месте, в одно время людей, увлекающихся судомоделизмом в различных классах моделей. Погода отличная. Старты идут ежедневно, по расписанию. Приходят и приезжают зрители. Уже была зрелищная парусная регата, соревнования по скоростным моделям и многое другое. Впереди еще много стартов и много интересного», отметил Дмитрий Бекешов.

Напомним, что Сиб.фм проводит конкурс детских рисунков «Мир глазами детей».

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Роман Чугаев
Журналист

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