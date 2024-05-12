В Новосибирске прошёл митинг против убийства бездомны животных

Новосибирские зоозащитники вышли на согласованный митинг против эвтаназии уличных кошек и собак.

Мирный протест состоялся 11 мая в гайд-парке недалеко от театра «Глобус». Основной посыл активистов был в том, что от усыпления бездомных животных могут пострадать и домашние любимцы. Неравнодушные граждане предложили альтернативу в виде программы ОСВВ: отлов, стерилизация, вакцинация, возврат в среду обитания.

В ходе акции каждый желающий мог подписать петицию против жестких мер, которые в будущем могут применяться в регионе против животных оставшихся без надзора хозяев. Стоит отметить, что был проведён опрос на тему того, нужно ли вводить эвтаназию бродячих животных. Сибиряки посчитали такие меры борьбы с бездомными кошками и собаками недопустимыми.

Ранее Сиб.фм писал о том, как в Новосибирске зоозащитники забрали истощенного питбуля у хозяйки-живодерки