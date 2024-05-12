В Новосибирске ресторатор из Якутии займет место закрывшегося кафе «Эклер»

Известная ресторатор из Якутии Мария Егорова планирует открыть новое заведение в центре Новосибирска.

Расположится оно на улице Ядринцевской, где ранее находилось Eclair cafe, о закрытии которого стало известно 9 мая. Об этом открытии сообщил основатель консалтингового агентства «Nazarov&Partners» Александр Назаров в своем личном телеграм-канале.

Проект реализуется совместно с Андреем Ли, который ранее работал на руководящей позиции в пятизвездочном отеле на горнолыжном курорте «Манжерок» на Алтае. Пока не раскрывается концепция нового заведения.

В апреле компания Марии Егоровой уже открыла ресторан грузинской кухни на Красном проспекте.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области выделят участок для завода грузовиков за 20 млрд рублей.