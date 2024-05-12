В Новосибирске с 1 июня изменится сумма алиментов

С 1 июня изменится правило расчета единого пособия. Об этом сообщили в Социальном фонде РФ.

«Если есть решение суда о сумме алиментов на детей, как и прежде, в расчете доходов будет учитываться фактически поступившая сумма», — уточняют в социальном фонде.

Ее нужно будет указать во время подачи заявления или Соцфонд сам получит данные, если исполнительное производство ФСПП открыто.

А если родители договорились об алиментах в устной форме или после заключения нотариального соглашения, то будет браться в расчет сумма, которая указана в заявлении или соглашении, но не меньше четверти МРОТ на одного ребенка или 4 810,5 руб., трети МРОТ на двоих детей — 6 414 руб. или половины МРОТ на трех и более детей — 9 621 руб.

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