В Новосибирске сбили школьника на пешеходном переходе

Молодой водитель сбил 16-летнего подростка на пешеходном переходе в Новосибирске. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

Инцидент произошел 10 мая в Кировском районе Новосибирска. 29-летний водитель автомобиля BAIC U5 Plus двигался на запрещающий сигнал светофора по улице Мира в сторону Ватутина. В 16:45 возле дома 61 «а» он сбил подростка, который в этот момент переходил проезжую часть в зоне регулируемого пешеходного перехода.

«В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пешеход, юноша 2008 года рождения, который доставлен в лечебное учреждение, характер травм уточняется», – объяснили в Госавтоинспекции.

Сейчас сотрудникам полиции предстоит установить все обстоятельства произошедшего.

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