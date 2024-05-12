сегодня
12 мая, 23:12
пробки
1/10
погода
+13.9°C
курсы валют
usd 91.82 | eur 98.94
сегодня
12 мая, 23:12
пробки
1/10
погода
+13.9°C
курсы валют
usd 91.82 | eur 98.94
сегодня 21:30
общество

В Новосибирске в ближайшие дни будут магнитные бури

Фото: Алексей Поляков / ВК

В ближайшие дни в Новосибирске ожидается магнитная буря.

Это астрономическое явление было зафиксировано специалистами лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. Магнитная буря началась в воскресенье, 12 мая. Ее прогнозируют на протяжении всего дня.

Изменения в магнитосфере также прогнозируются в понедельник, 13 мая, с продолжительностью с полуночи до вечера.

Новая магнитная буря ожидается 14 мая с утра до полудня. Ее уровень классифицируется как слабый (G1).

Ранее Сиб.фм сообщал, что во время магнитных бурь спасатели рекомендуют новосибирцам не переутомляться и больше гулять.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в