Зюганов потребовал у правительства дать работу бывшему мэру Новосибирска Анатолию Локтю

Глава КПРФ Геннадий Зюганов призвал лидера страны Владимира Путина и премьер-министра Михаила Мишустина взять на работу в правительство экс градоначальника Новосибирска Анатолия Локтя.

Зюганов отметил, что для формирования следующего состава правительства у КПРФ имеется «много интересных людей». Одним из кандидатов он назвал бывшего главу Новосибирска Анатолия Локтя.

«Я и к президенту обратился, и с премьером обсуждал. Локоть 10 лет отработал в Новосибирске. Такой опыт редко у кого есть, знает всю региональную политику. И никак не можем. Возьмите советником кого угодно. Ведь во многих странах мира кoaлициoнныe правительства работают», — высказался лидер КПРФ.

Помимо этого, он уточнил, что к работе нужно привлекать «талантливые кадры».

Напомним, что 25 января Анатолий Локоть официально сложил полномочия мэра Новосибирска.