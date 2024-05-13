Александр Аксёненко спросил Марата Хуснуллина, как будет модернизироваться российское ЖКХ

Зампред Комитета по строительству и ЖКХ Госдумы РФ и член фракции «Справедливая Россия – За Правду» задал острый вопрос о реновации теплосетей кандидатам на посты министра строительства РФ и профильного вице-премьера.

Сейчас Правительство РФ готовит программу модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры по всей стране. Предварительную стоимость обновления оценивают в 4,5 трлн. рублей.

Депутат Госдумы от Новосибирской области Александр Аксёненко задался вопросом, насколько эффективными будут результаты этих вложений, «если мы по факту не имеем четкого и точного анамнеза проблемы, достоверно не знаем где, что и в каком состоянии у нас находится». Зампред Комитета по строительству и ЖКХ Госдумы РФ, опираясь на реальные примеры из регионов, напомнил, что «нередки ситуации, когда по балансу все более-менее нормально, а по факту – уже не подлежит восстановлению».

В ответ Марат Хуснуллин заверил, что к концу мая Минстрой утвердит показатели эффективности вложений, а позже будет обсуждать с губернаторами вопрос о техническом состоянии инфраструктуры.

Александр Аксёненко также обратил внимание Марата Хуснуллина и Ирэка Файзуллина на то, что концессионный инструмент пока не оправдал ожиданий по эффективности. Из общей суммы новой федеральной программы в размере 4,5 трлн. рублей около четверти планируется привлечь из внебюджетных источников.

«Здесь определенно есть уязвимые места, где есть риск столкнуться с проблемами. Напомню, что Счётная палата в настоящее время проводит проверку всех действующих концессий в сфере ЖКХ по поручению Госдумы на предмет их эффективности. По всей стране уже заключено более 2,5 тысяч концессионных соглашений, и у депутатов возникли серьезные вопросы по этому поводу», — напомнил депутат от фракции «Справедливая Россия».

И.о. вице-премьера отметил, что команда Министерства строительства РФ планирует привлечь указанные средства не только через концессии, но также и из других источников: путем усиления контроля за инвестиционными вложениями, которые «ресурсники» включают в тарифы для населения, учета инвестиций застройщиков, а также оплаты за подключение к сетям.

Накануне лидер парламентской фракции «Справедливая Россия – За Правду» Сергей Миронов отмечал, что социалисты воздержатся от голосования по кандидатурам Марата Хуснуллина и Ирэка Файзуллина на предлагаемые посты, так как СРЗП не устраивает ситуация, сложившаяся в коммунальном секторе и серьёзный рост цен на жильё.