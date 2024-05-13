Еще одно уголовное дело возбудили против министра ЖКХ Новосибирской области

Против министра ЖКХ НСО Дениса Архипова возбудили еще одно уголовное дело.

По данным пресс-службы прокуратуры Новосибирской области, в отношении министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Дениса Архипова возбудили второе уголовное дело, которое связано с превышением должностных полномочий.

Уточняется, что в 2018 году Архипов подписал с коммерческой организацией договор о предоставлении бюджетных инвестиций за счет средств областного бюджета региона.

“Подозреваемый предоставил компании средства областного бюджета на сумму 10 млн рублей. При этом будучи уведомленным, что коммерческая организация не победила в конкурсе на присвоение статуса регионального оператора в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами и не может в дальнейшем осуществлять свою деятельность”, — передает ведомство.

Таким образом, был причинен ущерб на сумму более 6 миллионов рублей.

Напомним, что в Новосибирске суд оставил под стражей до 20 мая экс-министра ЖКХ Архипова.