«Европа Плюс» дарит велики в Новосибирске

В преддверии лета радиостанция разыгрывает три велосипеда.

С 13 по 31 мая «Европа Плюс Новосибирск» объявляет сезон охоты на велосипеды. Обладателем главного приза может стать каждый! Нужно лишь собрать код от велозамка.

Для победы достаточно внимательно слушать эфир, дозвониться в 17:35 по номеру 8 (383) 362-07-72 и угадать расстояние между двумя локациями в Новосибирске. Участник, оказавшийся ближе к правильному ответу, узнает одну из цифр четырёхзначного кода и пройдет в игру следующего дня.

В пятницу узнаем, кто заберёт велосипед от радиостанции и партнёра проекта.

Крутой подарок «Европа Плюс Новосибирск» разыгрывает каждую неделю!

Партнёр проекта — ООО «Антарес». Велосипеды и самокаты. В Велограде выбор есть для каждого!

Подробности этой и других акций — в эфире «Европы Плюс», на europaplus.ru и странице ВКонтакте.

Возрастные ограничения 12+

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