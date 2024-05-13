Футбольные звезды зажигают в Новосибирске: завершился Всероссийский детский турнир по футболу

На стадионе «Спартак» в Новосибирске завершился яркий спортивный праздник — первый Всероссийский детский турнир по футболу «Кубок Победы». В течение трех дней восьмилетние спортсмены из 16 городов Урала и Сибири сражались за Золотой и Серебряный Кубки победителей.

Организатор мероприятия – медиахолдинг «СибФМ Group» при поддержке губернатора Новосибирской области Андрея Травникова и при информационной поддержке телеканала ОТС, рекламного агентства «Реклама Онлайн» и группы компаний «Выбери радио».

Турнир приурочен к 79-годовщине Великой Победы. Поэтому в приветственных речах руководителей региона, спортивных чиновников и гостей турнира звучали поздравления не только со спортивными победами, но и с праздником, занимающим особое место в сердце каждого россиянина – Днем Победы в Великой Отечественной войне. Юным спортсменам напомнили, что они – наследники мужества и великих побед наших героев всех времен.

Фото: Анастасия Мацина

«Несколько дней назад мы отметили праздник 9 Мая. В этот день, перелистывая страницы истории нашей страны, мы вспоминаем о том, что именно в нашем народе существует особый ген — ген победителей. Молодые спортсмены, я больше, чем уверена, что пройдет не так много времени, и все мы, ваши родители, ваши воспитатели будем гордиться вами, вашими спортивными победами», — отметила, приветствуя участников и гостей турнира от имени мэра города Новосибирска вице-мэр Новосибирска, глава департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Анна Терешкова.

«Вы показали неплохие результаты, а кто-то – очень хорошие результаты. Но вы все — большие молодцы, вы продемонстрировали все, на что способны. И у вас все еще впереди. Ваш футбол будет краше, сильнее и выше», — поддержал веру в победное спортивное будущее участников сегодняшних соревнований заместитель секретаря Новосибирского региональногоотделения партии «Единая Россия» Игорь Титаренко.

Много слов благодарности прозвучало в адрес организаторов турнира. И это не случайно. Детский спортивный праздник был организован так, чтобы, несмотря на разницу результатов, абсолютно все команды маленьких спортсменов чувствовали себя победителями и не испытывали горечи от проигранных матчей.

«Огромные слова благодарностиорганизаторам мероприятия, всем родителям, тренерскому составу за такой высокий уровеньорганизации соревнований. Спасибо за то, что вы сохраняете память о дне Великой Победы», — отметил заместитель министра региональной политики Новосибирской области Дмитрий Петров.

Награждая победителей Серебряного Кубка турнира, исполнительный директор Федерации футбола Новосибирской области Артем Роговский обратил внимание, что «тот размах, тот успех, с которым прошел первый детский турнир «Кубок Победы», еще раз свидетельствует, что мы являемся по-настоящему футбольным регионом, который в эти три дняобъединил соседей, всех тех, кто поддерживает, развивает детский футбол». И пригласил юных спортсменов приезжать в Новосибирск еще. «Надеюсь, что вам у нас понравилось», — выразил надежду Артем Роговский.

Юные спортсмены боролись за победу в матчах изо всех сил и не сдавались до последнего. По результатам финальных матчей итоги турнира таковы.

8 место Серебряного Кубка заняла команда «Лидер» (Тюмень), на 7-м – «Ермак» (Томск), на 6-м месте – «Динамо» (Нижневартовск). 5 место досталось команде «Первый Гол» (Томск), 4 место — у «Динамо» (Новосибирск). В тройку лидеров Серебряного Кубка вошли: «Сибиряк» (Новосибирск), занявший 3 место, «Лидер-Юниор» (Северск), занявший серебряный пьедестал. А Серебряный Кубок лидерав этой подгруппе получила команда Спортивной школы города Бердска.

С особым волнением встретили команды объявление победителей Золотого Кубка. Их награждал директор по развитию московскойАкадемии «Динамо» им. Л. И. ЯшинаДенис Дмитриев. «Это был замечательный турнир.Ребята, вы занимаетесь самым классным видом спорта на земле! Получайте удовольствие от этого, все из вас могут получитьшанс стать футболистами. Работайте, радуйте нас своими классными играми, как сегодня. Большое спасибо организаторам! Чем больше будет таких турниров, тем больше у ребят будет игровой практики, и у них, и у нас все получится», — отметил он, добавив, что скаутская группа «Динамо» уже присматривает талантливых ребят, чтобы в будущем пригласить их в Москву.

Фото: Евгения Иванова

Призы Золотого Кубка распределились следующим образом.

Дипломы и медали за 8 место получила команда «Uralkids» (Екатеринбург),на 7 месте -команда «Импульс» (Кемерово), на 6 месте – «Импульс» (Иркутск), на 5 месте – «Темп» (Барнаул), на 4 месте-«Академия Динамо» (Барнаул). А победный пьедестал заняли команды: «Спартак-Юниор» (Новокузнецк) – на 3 месте, «Пионер» (Омск) – на 2 месте. 1 место и Золотой Кубок получила команда «Форвард» (Красноярск).

Как полагается, отметили и лучших игроков турнира.

Лучшим бомбардиром стал Константин Барышев из барнаульской команды «Темп». Приз лучшего вратаря турнира из рук директора футбольной школы «Динамо» в Новосибирске Алексея Краснокутского получил вратарь команды «Пионер» из Омска Артем Сигасов. Лучшим защитником турнира назван Александр Русавский из команды «Спартак – Юниор» Новокузнецка. Лучшим нападающим турнира стал игрок красноярской команды «Форвард» Максим Лешков, а лучшим игроком турнира — капитан этой же команды Александр Баландин.

Лучшим тренером турнира была признана Екатерина Арбузова – наставник команды «Лидер-Юниор» из города Северска.

Генеральный партнёр:ООО «Сибирское стекло»

Генеральный автопартнер:Группа компаний «Альт-Парк»

Партнеы турнира: Сеть пиццерий «Den’s Pizza», Федеральная Группа Компаний «Бизнес-Юрист», «Нуга Бест» — товарный знак южнокорейской компании «Nuga Мedical Co., Ltd.», DDA REAL ESTATE недвижимость за рубежом, ООО «Деревенское молочко», ООО «Научно-производственное предприятие «Фильтроткани» (научный партнёр Музея-лаборатории «Занимательная физика» имени профессора Н.Н. Соколова), Офтальмологический центр «ГЛАЗКА», Частная школа «Top IT School», Рекламное агентство полного цикла «Grand Media», Новосибирское ЛПУМГ ООО«Газпром трансгаз Томск» (Новосибирское линейное управление магистральных газопроводов), Новосибирский зоопарк им. Р. А. Шило, ООО «МК инжиниринг», Всероссийское физкультурно-спортивное общество«Трудовые резервы», Федерация футбола Новосибирской области.

Информационные партнеры: Телеканал ОТС, Рекламное агентство «Реклама Онлайн»,Группа компаний «Выбери радио».

Фуд партнёры: Авторская пекарня «ВафLand», Кафе-блинная «Tinlinna», FRESH JUICE, Фабрика мороженого «Гулливер», HOTDOGS.