Кубок России по футболу-2024: прямая-трансляция, место проведения, турнирная таблица

В данный момент проходит Кубок России по футболу сезона 2023/24.

Завтра, 14 мая, в рамках Кубка России по футболу сыграют калининградский футбольный клуб «Балтика» со всем известным московским «Спартаком». Матч начнется на «Ростех Арене» в 20:45.

Фаворитом в этой встрече с небольшим отрывом считается «Спартак». Однако источник «Чемпионат» опубликовал историю встреч двух команд. Из этой статистики следует, что всего у команд было десять игр. Пять раз в личных встречах победу одержал «Спартак», и всего два раза «Балтика». В остальном — ничья.

Прямую трансляцию противостояния калининградцев и москвичей может будет на сайте «Матч ТВ»