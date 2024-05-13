Люди обнаружили головы рогатого скота в мусорных баках на улице Хилокской в Новосибирске

В мусорных баках на улице Хилокской в Новосибирске были обнаружены головы крупного рогатого скота.

Об этом сообщил паблик «Хилокский жилмассив: welcome to ГЕТТО» в социальной сети «ВКонтакте».

По данным паблика, местные жители выразили обеспокоенность перед наступающим шашлычным сезоном, учитывая наличие многочисленных мигрантов из Средней Азии.

Также стоит отметить, что процесс утилизации отходов на данный момент осуществляется за общий счет.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирский зоопарк проводит показательное кормление.