МТС Банк предлагает новосибирцам приветственную ставку 16% на первый МТС Счет

С 13 мая на впервые открытый МТС Счет в МТС Банке действует приветственная ставка 16% годовых в течение двух месяцев. Проценты по счету начисляются ежемесячно на ежедневный остаток.

Также банк увеличил максимальные лимиты на ежедневный остаток для начисления повышенной ставки 16% годовых в первые два месяца. Для розничных клиентов – до 2 млн рублей, для владельцев пакета услуг Премиум – до 5 млн рублей и для владельцев пакета услуг Private – до 10 млн рублей. Снятие и пополнение – без ограничений и потери процентов.

Максимальная ставка доступна в первые два месяца для клиентов, которые ранее не открывали МТС Счет и не имеют действующих накопительных счетов, а также не открывали вклад в банке в течение последних 90 дней.



Для розничных клиентов максимальная ставка после окончания приветственного периода составляет 12,5% годовых и начисляется на сумму остатка до 2 млн рублей включительно при условии покупок от 10 тысяч рублей ежемесячно по всем дебетовым картам МТС Банка.

Для зарплатных клиентов МТС Банка на первый МТС Счет с третьего месяца действует ставка 12,5% годовых без дополнительных условий и с первого месяца на все последующие накопительные счета «МТС Счет».

Для владельцев пакетов услуг Премиум и Private после окончания приветственного периода при сумме покупок по дебетовым картам от 50 тысяч рублей в месяц максимальная ставка установлена на уровне 13% годовых при сохранении остатков, указанных выше.

На сумму остатков свыше действующих лимитов, а также при меньших оборотах по дебетовым картам предусмотрена базовая ставка 5% годовых.

Реклама. ПАО Мтс банк. ИНН 7702045051. Erid:LjN8K9o4Y