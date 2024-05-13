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общество

На массовой свадьбе в Москве поженилась пара из Новосибирска

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Пара из Новосибирска сыграла свадьбу на массовом торжестве в Москве.

Как сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области, пара из регионального центра расписалась на массовой свадьбе в Москве.

Тимофей и Любовь были в национальных костюмах. На международной выставке «Россия» в столице прошла торжественная церемония для 151 пары.

Тимофей учится и работает, увлекается игрой на гитаре и хоккеем. Его девушка Любовь родилась в Якутии, работает в новосибирском ЗАГСе. Там они и познакомились. Во время поездки в Выборг в 2023 году Тимофей сделал девушке предложение.

12 мая в столице России прошла свадьба.

Напомним, что в Новосибирской области назначили нового министра культуры.

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Нина Раневская
Журналист

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