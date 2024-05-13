На массовой свадьбе в Москве поженилась пара из Новосибирска

Пара из Новосибирска сыграла свадьбу на массовом торжестве в Москве.
Как сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области, пара из регионального центра расписалась на массовой свадьбе в Москве.
Тимофей и Любовь были в национальных костюмах. На международной выставке «Россия» в столице прошла торжественная церемония для 151 пары.
Тимофей учится и работает, увлекается игрой на гитаре и хоккеем. Его девушка Любовь родилась в Якутии, работает в новосибирском ЗАГСе. Там они и познакомились. Во время поездки в Выборг в 2023 году Тимофей сделал девушке предложение.
12 мая в столице России прошла свадьба.
Напомним, что в Новосибирской области назначили нового министра культуры.