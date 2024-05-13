Новые кадровые перестановки Путина. Что известно о министре обороны РФ Андрее Белоусове

Андрей Белоусов станет новым министром обороны Российской Федерации.

После того как Сергей Шойгу, который возглавлял Министерство обороны РФ около 12 лет, был назначен на пост секретаря Совета безопасности, президент Российской Федерации Владимир Путин 12 мая 2024 года предложил назначить нового министра обороны — им станет Андрей Белоусов.

Отмечается, что с 2006 года он занимал пост заместителя главы Министерства экономического развития. В 2008-2012 годах Белоусов руководил департаментом экономики и финансов правительства РФ. С 2012 по 2013 год он был министром экономического развития России. В период с 2013 по 2020 год — помощником президента Российской Федерации. И с 2020 года по 7 мая 2024 года Андрей Белоусов занимал пост первого зампреда правительства России.

“Андрей Белоусов — не просто гражданский чиновник, а состоявшийся успешный специалист”, — подчеркнул пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он также отметил, что ценный опыт Белоусова поможет вписать экономику силового блока в экономику страны.

Напомним, что новосибирский депутат прокомментировал изменения в правительстве РФ.