Новый министр культуры НСО Шуклина – кто она такая и что о ней известно

В Новосибирской области назначили нового министра культуры.

Сегодня, 13 мая, на оперативном совещании губернатор Новосибирской области Андрей Травников объявил о том, что на пост министра культуры региона была назначена Юлия Шуклина.

По данным пресс-службы министерства культуры Новосибирской области, Юлия Шуклина окончила Новосибирский государственный педагогический университет и аспирантуру Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН.

Также уточняется, что с 2012 года Юлия Шуклина работала в должности заместителя директора Новосибирского государственного Краеведческого музея, а с марта 2023 года она там же возглавила пост директора.