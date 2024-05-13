О патриотизме языком кино

Сегодня, 13 мая, в большом зале Законодательного Собрания Новосибирской области состоялся специальный показ художественного фильма «Суворовец 1944».

Пожалуй, впервые в своей тридцатилетней истории большой сессионный зал регионального парламента собрал депутатов и Законодательного Собрания, и городского Совета Новосибирска, а также членов Молодежного парламента для просмотра фильма. Перед демонстрацией кинокартины к присутствующим обратился спикер Законодательного Собрания Андрей Шимкив. «Хочу поблагодарить создателей фильма, актеров, – подчеркнул он. – Поблагодарить профильный комитет регионального парламента, тех людей, которые разработали областной закон о кино. В дальнейшем этот закон позволит снимать больше таких фильмов».

Андрей Шимкив выразил убежденность, что искусство, направленное на усиление патриотических чувств, уважение к истории Отечества и к нашим предкам, сегодня особенно актуально: «В том положении, в котором находится сегодня страна, во время проведения специальной военной операции как никогда нам необходимо заниматься вопросами воспитания молодежи. Ведь только сильные люди, которые любят свою Родину, способны защитить государство».

Фильм был снят в Колыванском районе Новосибирской области летом 2023 года. В съёмках приняли участие около 130 человек, в одной из массовых сцен фильма задействовано свыше 80 актёров массовки. По мнению продюсера фильма Дениса Вязникова, фильм призван заставить подростков задуматься, что только через преодоление трудностей закаляется характер и формируется личность. Он отметил: «С предпоказами мы объехали много районов области. Нам надо было понять, как воспринимают фильм, как выстраивать диалог. Были полные залы, и картину замечательно принимают. Самое главное, что дети, посмотрев этот фильм, немножечко по-другому смотрят на историю своего региона».

«Суворовец 1944», рассказывающий о жизни в тылу во время Великой Отечественной войны, – яркий пример работы принятого недавно в Новосибирской области закона. Об этом сказала заместитель председателя комитета Законодательного Собрания по культуре, образованию, науке, спорту и молодёжной политике Елена Спасских: «Мы сегодня с вами увидели первый шаг к реализации нашего регионального закона о поддержке кино. Команда режиссёров, актёров с привлечением местных жителей, специальной техники, всех ресурсов, которые есть в Новосибирской области, имея федеральное и региональное субсидирование, может снимать кино. Это первый шаг, но, чтобы закон работал, нам необходимо иметь учреждение, которое будет соучаствовать и в получении большего финансирования, и в получении госзаказа».

Сегодня фильм «Суворовец 1944» идёт в по всей России. В его основе – акцент на героизме людей, которые каждый день приближали Победу, работая в полях и снабжая фронт продовольствием. Несмотря на сложные темы, которые поднимают авторы, фильм был задуман и сделан именно для детской и семейной аудитории.

Как сказал депутат Законодательного Собрания Новосибирской области Валерий Бадьин, такие фильмы необходимы для воспитания молодого поколения: «Великая Отечественная война уходит от нас все дальше и дальше. Я прекрасно помню, как восстанавливалось народное хозяйство. А вот молодое поколение нынешнее, оно ничего этого не знает. Кино снимать надо обязательно!» По мнению законодателя, необходимо больше рассказывать о настоящей жизни сибирского села тех времён, а доступные формы популяризации истории позволяют это сделать через сопереживание юным героям.

Заместитель председателя комитета Заксобрания по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению Евгений Смышляев высоко оценил режиссёрские задумки и музыкальное сопровождение ленты, а также признался, что «уже отвык от новосибирского кино». Он подчеркнул: «Конечно, есть определённые нюансы, потому что это малобюджетное кино, но оно и красивое, и оригинальное, и, я бы сказал, немного непривычное для сегодняшнего времени. Поэтому всем актёрам и режиссёру – удачи!».

Председатель комитета Законодательного Собрания Новосибирской области по транспортной, промышленной и информационной политике Валерий Ильенко отметил, что находится «под большим впечатлением» от фильма. «Фильм от начала до конца трогательный, он берёт за душу, – уверен депутат. – Когда ленту показывали в Колыванском районе, авторы фильма получили много откликов и благодарностей».

Фильм повествует о поколении наших дедов и прадедов, но и для современных подростков он интересен. И безусловно важен для людей, представляющих в региональном парламенте интересы населения. Такова точка зрения Председателя Заксобрания Андрея Шимкива. И для опытного депутата Законодательного Собрания, и для члена Молодежного парламента «понятия исторического образования, воспитания патриотических чувств – основа основ в работе, в диалоге с жителями области, в решении той важнейшей задачи, которую перед нами ставит Президент страны. Задача эта – сильная независимая Россия. «А сильной ее делают любящие Родину люди, делающие все для того, чтобы развивалось даже маленькое село, чтобы крепли экономика, образование, культура».

Для справки.

Картина официально рекомендована к просмотру в общеобразовательных организациях, в системе дополнительного образования и для семейного просмотра. Кроме того, «Суворовец 1944» заявлен на ряд общероссийских и международных кинофестивалей и уже получил первую награду – «Лучшая операторская работа» в номинации «Игровое полнометражное кино» на кинофестивале «Свидание с Россией. Сибирский характер». 16 апреля «Суворовец 1944» стал фильмом открытия кинофестиваля «День Победы».