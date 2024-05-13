Объем активов Новикомбанка превысил 1 трлн рублей

Новикомбанк, дочерний банк Госкорпорации Ростех, опубликовал промежуточную бухгалтерскую отчетность за I квартал 2024 года. Активы компании на 1 апреля составили 1 061,8 млрд рублей, что на 15,8% больше показателя на начало года.

Кредитный портфель банка вырос на 19,7 % до 977 млрд рублей. Качественный портфель кредитов предприятиям промышленности обеспечил положительный финансовый результат деятельности опорного банка Ростеха. Прибыль по итогам отчетного периода составила 8,2 млрд рублей.

Таких результатов деятельности в 1 квартале Новикомбанк достиг благодаря стабильности и диверсификации ресурсной базы, грамотному управлению ликвидностью, высокому уровню достаточности капитала, а также устойчивости к внешним вызовам.

Чистый процентный доход банка за отчетный период превысил 13 млрд рублей. Объем собственных средств увеличился на 10,4% – с 93,1 млрд рублей до 102,8 млрд рублей. Высокий уровень капитализации банка позволяет создавать ресурсное обеспечение как для крупных промышленных групп и корпораций, так и для всей цепочки их кооперации, субъектов малого и среднего бизнеса.

Наибольшую часть ресурсной базы Новикомбанка составляют средства клиентов. Объем остатков на счетах за I квартал 2024 года вырос на 16,8% до 959,8 млрд рублей.

Клиентская политика Новикомбанка ориентирована на предоставление полного спектра высокотехнологичных банковских услуг всем сегментам финансового рынка. Банк направляет средства на модернизацию промышленных производств, разработку новых технологий и продуктов, запуск серийного производства инновационной продукции. В частности, банк является ключевым партнером предприятий по реализации стратегических проектов российского авиастроения, двигателестроения, судостроения, радиоэлектронной промышленности национального масштаба.

Поддерживая предприятия, выполняющие задачи по достижению технологического лидерства, Новикомбанк централизованно направляет ресурсы на разработанные совместно с акционером собственные преференциальные программы финансирования, высоко востребованные клиентами.

Кроме того, Новикомбанк аккредитован во всех государственных механизмах льготного кредитования промышленности, активно применяет существующие инструменты государственной поддержки, снижая стоимость обслуживания кредитов.

Розничный бизнес Новикомбанка сфокусирован на работниках корпоративных клиентов. Банк предоставляет им особые условия обслуживания, постоянно расширяя портфель продуктов и услуг. Объем кредитов, выданных физическим лицам за отчетный период, увеличился на 2,6% до 25 млрд рублей.

Эффективность утвержденной акционером модели развития банка подтверждается высокими рейтингами ведущих российских кредитных агентств на уровне «АА». При этом Новикомбанк — единственная финансовая организация из 100 самых надежных банков страны, которой присвоен кредитный рейтинг сразу всех четырех российских рейтинговых агентств.

«Благодаря системности в принятии решений, взвешенному подходу к риск-менеджменту, следованию одобренной акционером стратегии, банк стабильно демонстрирует рост и предоставляет наиболее выгодные условия финансирования ключевым отраслям российской промышленности. Кроме того, как опорный банк одного из крупнейших работодателей России, мы направляем максимум усилий на поддержку инженерных кадров. Именно поэтому в рознице мы постоянно совершенствуем портфель выгодных продуктов с социальной направленностью, что способствует решению приоритетной задачи поддержки кадрового потенциала российской промышленности», -- прокомментировала Председатель Правления Новикомбанка, куратор Воронежского отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.

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