Опубликован график отключения горячей воды в Новосибирске

В Новосибирске теплоэнергетики начинают первые этапы гидравлических испытаний теплосетей.

На сайте сибирской генерирующей компании опубликовали график отключения горячей воды в Новосибирской области. Уточняется, что уже с 15 мая начнутся испытания на плотность и прочность теплосетей ТЭЦ-3, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5.

Подключение горячей воды будет происходить по мере устранения выявленных в ходе испытаний дефектов — не позднее чем через 14 дней с начала испытаний.

Теплосети от ТЭЦ-3. С 15 мая по 21 мая

Под испытания попадают сети, расположенные в Кировском районе — по улицам Комсомольская, Чигорина, Герцена, Оловозаводкая, Урманова, Кожевникова, Оловозаводская, Аникина, Обогатительная, 20, Партсъезда, ж/к «Черемушки», Бетонная, Бурденко, Мира, Тульская, Архитектурная, Блока, переулки Успенского, Черкасская, Беловежская, Палласа, Петухова, Зорге, Громова, Д. Шмонина, Виктора Уса, Сибиряков-Гвардейцев, Акатуйский жилмассив; ж/к Матрёшкин двор, Северный проезд. В Ленинском районе: на улицах Степная, Вертковская, Станиславский жилмассив, Петропавловская, Тихвинская, Станиславского, Костычева , Серафимовича, Телевизионная, Ударная, Тульская, Немировича-Данченко.

Снижение температуры горячей воды начнется 13 мая, а отключение — с 15 мая.

Теплосети от ТЭЦ-4. С 15 по 28 мая.

В контуре испытаний улицы, расположенные в Калининском районе: Объединения, Макаренко, Столетова, Дунаевского, Пятницкого, А. Невского, Б. Хмельницкого, Народная, Театральная, Учительская, Краснодонский 1-й и 2-й переулки.

Начало расхолаживания сетевой воды и снижение температуры горячей воды запланировано на 14 мая 8:00 по местному времени.

Теплосети от ТЭЦ-5. С 15 по 28 мая

Под испытаниями будут находиться теплосети Октябрьского и Первомайского районов — на улицах Волочаевская, Т. Снежиной, В. Потылицина, Выборная, Вилюйская, Рябиновая, Кленовая, Ключ-Камышенское плато, 2-я Марата, Заречная, Красный факел, Марата, Героев Революции, Маяковского, Первомайская, Аксенова, Пожарского, Чапаева, Баумана, Шмидта, Физкультурная, Марии Ульяновой, Тельмана, Эйхе.

Начало снижения температуры горячей воды запланировано на 14 мая, а отключение горячей воды — с 15 по 28 мая.