Опубликованы последние слова вице-мэра Новосибирска Анны Терешковой после отставки

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова объявила о своем уходе из мэрии.

В своем телеграм-канале она написала, что за последние 10 лет было сделано значительное количество работы. Однако лучше всего оценят ее деятельность сами горожане, сказала вице-мэр.

В числе значимых достижений за это время: сдача здания для театра Афанасьева, модернизация библиотек и начало реконструкции музея культурного наследия «Дом, где работал Юрий Васильевич Кондратюк».

«Простите за прямоту, но достигнутые объемы благоустройства даже не снились руководителям города 10 лет назад! И вряд ли такие объёмы можно будет повторить в будущем, особенно если отношение к команде профессионалов сложится неблагоприятно для людей, отдающих все свои силы на благо любимого Новосибирска», — написала Терешкова.

Ранее Сиб.фм сообщал, что вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова заявила, станет ли улица Ленина пешеходной.