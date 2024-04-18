Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова заявила, станет ли улица Ленина пешеходной

Новому мэру Новосибирска Максиму Кудрявцеву представят проект пешеходной улицы Ленина.

17 апреля вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова дала эксклюзивное интервью Сиб.фм. На вопрос главного редактора о том, сделают ли улицу Ленина сибирским Арбатом, она ответила, что сейчас разрабатывается её проектирование.

«Мы действительно сейчас проектируем пешеходную улицу Ленина. Сделали транспортные расчёты, которые делали местные специалисты и привлечённые из Санкт-Петербурга. Они буквально на прошлой неделе были представлены. Теперь, когда у нас есть новый мэр Максим Кудрявцев, мы покажем ему расчёты», – заявила Анна Терешкова.

По её словам, если новый глава города поддержит концепцию, то к концу года будет готов дизайн-проект пешеходной улицы Ленина с разделением транспортных потоков и начнётся её реконструкция ориентировочно в следующем году. Однако сроки реализации пока не уточняются.

«Параллельно сейчас обследуется, требуется ли замена коммуникаций на улице Ленина, чтобы не получилось так, что территорию реконструировали, а потом пришлось вскрывать асфальт. Собраны данные, какие есть аварийные трубы, дома на участке. Над проектом работает серьёзная рабочая группа», — говорит Анна Терешкова.

В этом году перекрывать улицу Ленина не планируется, потому что не состоится фестиваль цветов, как в прошлом году во время празднования 130-летия Новосибирска, отметила Анна Терешкова.

Ранее вице-мэр рассказала, почему уже пять лет в городе не проводят первомайское шествие Монстрация.