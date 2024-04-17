Вице-мэр Новосибирска Терешкова рассказала, почему в Новосибирске отказались от Монстрации

В Новосибирске уже 5 лет не проводится Монстрация на 1 мая.

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова в беседе с Сиб.фм поделилась, что в этом году вновь не состоится Монстрация на 1 мая. Последняя акция прошла в 2019 году, затем началась пандемия, и шествие перестали проводить. Позже её не стали проводить из-за СВО.

«Мы сейчас немножко, как принято говорить, в истории живём, и когда всё закончится, тогда мы сможем спокойнее относиться к таким проектам», — сказала Терешкова.

Вице-мэр объяснила, что на таком массовом мероприятии могут появиться провокационные плакаты, в то время как Россия проводит СВО.

Напомним, на День Победы в Новосибирске запустят салют над оперным театром.