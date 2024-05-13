«Ростелеком» и Sibnet.ru подарят «Марусю» лучшему знатоку военной истории

«Ростелеком» и портал Sibnet.ru предлагают сибирякам посостязаться в знании военной истории. Сегодня, 13 мая, на сервисе «Карта Победы» стартует онлайн-игра «Военный словарь». Главный приз — умная колонка с голосовым помощником Марусей.

Правила игры предельно просты: за отведенное время нужно составлять загаданные слова из предложенного набора букв и зарабатывать игровые баллы. Победителем станет пользователь, набравший максимальное количество баллов.

«Игра точно понравится любителям истории и эрудитам. Вместе с компанией “Ростелеком” мы ежегодно готовим к 9 мая интеллектуальные викторины на военные темы, в которых участвуют сотни тысяч пользователей. В этом году победитель получит умную колонку, а другие результативные игроки — полезные гаджеты и сувениры», — отметила руководитель проектов АО "Ринет" Ольга Алдонина.

«Интеллектуалы точно оценят нашу колонку с голосовым помощником Марусей за большой объем знаний и умение поддержать практически любую беседу. Устройство также может управлять элементами умного дома и видеосервисом Wink, включать музыку, играть с детьми или помогать им делать уроки. Сейчас при покупке колонки пользователи получают в подарок три месяца подписки на Wink и VK Музыку», — рассказал директор по работе с массовым сегментом региона "Восток" ПАО "Ростелеком" Александр Бойкиня.

Результаты онлайн-игры «Военный словарь» будут объявлены 27 мая на сервисе «Карта Победы» — совместном проекте «Ростелекома» и портала Sibnet.ru. Здесь же посетители найдут информацию о Великой Отечественной Войне — базы фронтовиков, исторические факты, фильмы, а также смогут поделиться героическими историями о своих близких.

«Этот проект в первую очередь призван сохранить память о героизме и стойкости русского народа, выразить благодарность фронтовикам и труженикам тыла за их бесконечную самоотверженность. Ежегодно дети и внуки ветеранов пополняют “Карту Победы” новыми историями, с гордостью рассказывая о подвигах своих близких», — подчеркнул вице-президент, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Николай Зенин.

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