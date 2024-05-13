Самые громкие скандалы «Евровидения-2024»

В материале Сиб.фм собраны самые неожиданные и запоминающиеся моменты мирового конкурса «Евровидение-2024».

В этом году 68-й конкурс песни «Евровидение» прошел на шведской «Мальме Арене». Первый полуфинал состоялся 7 мая, второй — 9 мая и сам финал выпал на 11 мая.

Ссора между нидерландцем и женщиной

Первым инцидентом на конкурсе стало отстранение певца из Нидерландов. Несмотря на то, что он вошел в пятерку лучших исполнителей, его убрали за неподобающее поведение. По данным СМИ, полиция расследовала конфликт, который произошел между певцом и женщиной из съемочной группы в полуфинале. Чем конкретно была вызвана ссора – неизвестно, но в основном акцент делался на неуважительном отношении к женщине со стороны молодого человека.

Скандал вокруг Израиля

Следующей темой для инцидента стала политика. Артистка под псевдонимом Bambie Thug из Ирландии нанесла на лицо надпись «ceasefire» («прекращение огня»), из-за чего члены комиссии посчитали это провокацией и отсылкой к военной операции Израиля в Газе.

А в песне выступающей певицы из Израиля Эден Голан «October Rain» («Октябрьский дождь») EBU (Европейский Вещательный Союз) заметил намеки на нападение палестинской исламистской террористической политической и военной организации ХАМАС.

Падение украинки

Помимо скандалов, интриг и расследований СМИ также обратили внимание и на певицу из Украины Alyona Alyona, которая во время генеральной репетиции перед первым полуфиналом едва не разбила себе нос — девушка запуталась в своем объемном костюме, споткнулась и буквально упала лицом вниз. При падении певица не пострадала, однако видео быстро завирусилось в социальных сетях.