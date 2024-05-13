Синоптики обещают до +24 градусов в Новосибирске 13 мая

Согласно прогнозам синоптиков, 13 мая в Новосибирске ожидается температура до +24 градусов.

По данным Западно-Сибирского УГМС, в понедельник в Новосибирске может потеплеть до +24 градусов.

Так, температура ночью будет варьироваться от +8 до +10 градусов, а днем колебания составят +22 — +24 градуса.

Синоптики обещают небольшую облачность, без осадков, с порывами ветра от 6 до 11 метров в секунду.

При этом ночью в Новосибирской области ожидается от +8 до +13 градусов, местами температура опустится до +2 — +7. Днем потеплеет до +22 — +27 градусов. Ночью небо будет облачным, днем — переменная облачность, без осадков.

Напомним, что на озеленение газонов мэрия Новосибирска выделила 45 млн руб.