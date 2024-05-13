В Евсино Новосибирской области неизвестные похитили людей

Жители Евсино Новосибирской области заявили, что это «наркоманские» разборки.

В Евсино Новосибирской области появилась информация о похищении пары — молодого парня и девушки 12 мая.

Видеозапись с моментом похищения была опубликована в группе «Подслушано в Евсино» во «Вконтакте». На кадрах видно, как мужчина едет на велосипеде, а за ним идет девушка.

Через небольшой промежуток времени к ним подъезжает BMW, из которого выходят несколько человек. Они подбегают к мужчине и сбивают его с велосипеда. Другой мужчина из машины подбегает к женщине и уводит её. Прохожих садят в машину и скрываются. Велосипед остался на дороге.

В ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили, что поступало сообщение о похищении. В Следственном комитете рассказали, что проводится проверка по статье 126 УК РФ (похищение человека), однако дело еще не возбуждено.

Местные жители пишут в соцсетях, что это якобы «наркоманские» разборки и вопрос уже решён.

«Дело было вечером, полиция к 12 часам уже всех нашла и разобралась. Наркоманские разборки», — написала Юлия в паблике во «Вконтакте».

Помимо этого, жители утверждают, что похитители — кавказцы