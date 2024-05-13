В Новосибирске из аварийного барака пытаются выселить пенсионерку

В Новосибирске пенсионерку принудительно выселяют из аварийного дома, предоставляя ей минимальную компенсацию.

В конце 1980-х годов Лилия Желобицкая и ее дочь поселились в деревянном доме на Петропавловском переулке в Новосибирске.

«Этот дом признан аварийным в 2013 году, и с тех пор мы живем в условиях, опасных для жизни. Здесь, в нашей квартире, было 4 обрушения потолка, в каждой комнате, в коридоре, на кухне», — рассказала пенсионерка.

В конце февраля 2024 года произошло очередное обрушение потолка, никто не пострадал.

Сам дом был возведен в 1939 году. Его должны были расселить в рамках договора о развитии застроенных территорий с ООО СЗ «Архипелаг». Соглашение было подписано в 2016 году. Так, необходимо было расселить 5 домов, но процесс затянулся.

Тем не менее пенсионерки предложили компенсацию за изымаемое жилье в 1,8 миллиона рублей, но она не согласилась. После этого переговоры зашли в тупик.

В октябре прошлого года мэрия обратилась с иском в суд и потребовала принудительно изъять жилье с выплатой компенсации за счет застройщика, которую уже оценили в 669 210 рублей.

Лилия уверена, что ее жилищные права были нарушены, ведь застройщик не дал ей возможности выбора между жилым помещением и денежными средствами. С пенсионеркой также согласилась и прокуратура. Ведомство вынесло представление мэру. Помимо этого, ситуацией заинтересовался и Следственный комитет, который возбудил уголовное дело о халатности.

В данный момент продолжается судебный процесс, а также идет расследование уголовного дела.

«Мы ее на закуску оставили, она пойдет в расселение последняя. Мы документы будем оформлять также долго, как и она нам все оформляет», — сказал генеральный директор ООО СЗ «Архипелаг» Владимир Литвинов журналисту «Прецедента».