В Новосибирске при столкновении с автобусом погиб молодой водитель Subaru

В Новосибирске в результате ДТП с автобусом погиб молодой водитель Subaru.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Новосибирску, в понедельник 13 мая на левом берегу города произошла смертельная авария.

Так, утром в 05:06 19-летний водитель Subaru Legacy двигался по улице Большой в сторону улицы 1-я Кустарная. Около дома № 310 к1 он врезался в ПАЗик, который двигался по встречной стороне.

В результате ДТП молодой водитель погиб. Пассажиров иномарки доставили в больницу. Водитель автобуса не пострадал.

Напомним, что в Новосибирске водитель автомобиля влетел в столб и дорожное ограждение.