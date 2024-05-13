сегодня
15 мая, 12:55
пробки
5/10
погода
+7°C
курсы валют
usd 91.35 | eur 98.66
сегодня
15 мая, 12:55
пробки
5/10
погода
+7°C
курсы валют
usd 91.35 | eur 98.66
13.05.2024 10:36
проиcшествия

В Новосибирске при столкновении с автобусом погиб молодой водитель Subaru

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Новосибирску

В Новосибирске в результате ДТП с автобусом погиб молодой водитель Subaru.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Новосибирску, в понедельник 13 мая на левом берегу города произошла смертельная авария.

Так, утром в 05:06 19-летний водитель Subaru Legacy двигался по улице Большой в сторону улицы 1-я Кустарная. Около дома № 310 к1 он врезался в ПАЗик, который двигался по встречной стороне.

В результате ДТП молодой водитель погиб. Пассажиров иномарки доставили в больницу. Водитель автобуса не пострадал.

Напомним, что в Новосибирске водитель автомобиля влетел в столб и дорожное ограждение.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Нина Раневская
Журналист

Читайте в