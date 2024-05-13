В Новосибирской области на 35% вырос спрос на топ-менеджеров

В Новосибирской области на 35% увеличился спрос на топ-менеджеров.

За последний год спрос на управленцев в России вырос на 35%. Новосибирская область стала лидером по спросу на топ-менеджеров среди регионов СФО. Красноярский край и Иркутская область занимают второе и третье места соответственно. Об этом сообщает РБК Новосибирск со ссылкой на аналитиков hh.ru.

Чаще всего вакансии для руководителей предлагают розничные компании — 10% от общего числа вакансий, IT — 8,2%, фирмы по предоставлению услуг для бизнеса — 7,9%, строительные — 6,4%.

Самыми востребованными стали начальники производства, руководители филиалов, коммерческие директора, директора по маркетингу и PR, а также по персоналу. Чаще ищут специалистов с опытом работы от трех до шести лет.

В среднем управленцам готовы платить 116 800 рублей, а кандидаты ожидают зарплату в 120 тысяч.

Напомним, что на озеленение газонов мэрия Новосибирска выделила 45 млн руб.