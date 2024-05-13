Город будущего: опубликовано последнее интервью Анны Терешковой на посту вице-мэра Новосибирска

13 мая Анна Терешкова заявила, что уходит из мэрии Новосибирска. Накануне чиновница дала эксклюзивное интервью Сиб.фм. Публикуем главные заявления бывшего вице-мэра, которые ещё не были обнародованы.

О мероприятиях

— В этом году Новосибирску исполняется 131 год. Что планируется провести?

— В этом году у нас празднование Дня города совпадает с Днём молодёжи. И мы становимся федеральной площадкой празднования Дня молодёжи. Отмечать мы его будем в парке «Арена». Вместо топовых столичных звёзд выступят наши исполнители.

Большинство мероприятий в День города пройдут в парках, но основными площадками станут Михайловская набережная и парк «Арена».

В прошлом году у нас прошли такие уникальные мероприятия, как «Город поёт» и «Город танцует», и мы хотели бы повторить их и в этом году. Тогда мы собрали тысячи детей на площадке. Знаете, у нас в городе сложилась вокальная традиция. И дети счастливы спеть на таком масштабном мероприятии, и родители ими гордятся, и остальным горожанам это интересно.

В этом году на День города, конечно, будет не так много мероприятий, как в прошлом году. Тогда у нас всё-таки был юбилей...

— А на День России что планируется?

— В этом году мы его хотим провести в неформальном порядке. У большинства горожан всегда были вопросы: про что этот день? как праздновать его? И в этом году мы решили сделать его креативным. Помните, например, в прошлом году к Дню города у нас была коллаборация с ВК- fest. В этом году на День России мы проводим «Блогер ВК». Но акцент будет сделан не на исполнителях, и будет это бесплатно, а именно на отношении нового поколения к этому дню, что такое для нас День России и как бы молодёжь его видела. В этот день в Новосибирск приедут знаменитые блогеры, которые будут общаться с нашей молодёжью и пытаться найти эти смыслы, которые мы должны раскрывать.

О будущем улицы Ленина

— Анна Васильевна, горожан интересует вопрос, будет ли в этом году перекрываться улица Ленина, и, может быть, стоит её уже сделать пешеходной?

— Мы действительно сейчас проектируем пешеходную улицу Ленина. Транспортные расчёты сделали местные специалисты и привлечённые, из Санкт-Петербурга. Теперь, когда у нас есть новый мэр Максим Кудрявцев, ему покажут расчёты. Если глава города поддержит концепцию, то к концу года будет готов дизайн-проект пешеходной улицы Ленина с разделением транспортных потоков и начнётся её реконструкция, ориентировочно в следующем году.

Параллельно сейчас обследуется, требуется ли замена коммуникаций на улице Ленина, чтобы не получилось так, что территорию реконструировали, а потом пришлось вскрывать асфальт. Собраны данные, какие есть аварийные трубы, дома на участке. Над проектом работает серьёзная рабочая группа.

В этом году перекрывать улицу Ленина не планируется, потому что не состоится фестиваль цветов, как в прошлом году, во время празднования 130-летия Новосибирска.

О мигрантах

— После теракта в «Крокусе» в России одной из самых обсуждаемых стала тема мигрантов. Накануне правительство Новосибирской области опубликовало постановление, согласно которому иностранцам запретили работать в такси и некоторых объектах торговли. Не столкнёмся ли мы с дефицитом кадров?

— Дефицит кадров у нас произошёл давно. Но, что касается демографической политики, Новосибирск всегда отличался толерантностью. У нас никогда не было каких-то больших столкновений, масштабных межнациональных конфликтов. Я считаю, что в этом есть большая заслуга диаспор, которые у нас есть. Ещё когда мэром был Анатолий Локоть, он их лично собирал, садил друг напротив друга и брал с них обещание, что они берут ситуацию на контроль, и управление велось, как говорится, в ручном режиме.

Даже художники раньше говорили, что Новосибирск — это четвёртый интернационал. Вот и мы стремимся к тому, чтобы город воспринимали как спокойную гавань для всех национальностей. Наверное, это было здесь всегда. Потому что в Сибирь всегда ссылали, с одной стороны, буйных заключённых, с другой — тех, кто хотел развивать округ. То есть здесь всегда был такой котёл в хорошем смысле, поэтому эти традиции продолжаются.

О новом мэре

— В конце апреля в Новосибирске прошла инаугурация нового мэра Максима Кудрявцева. Насколько хорошо вы знакомы с ним, работали ли ранее вместе?

— Я действительно знаю его достаточно давно, когда он ещё был избран депутатом Госдумы, приходилось связываться на многих наших мероприятиях. А в последнее время работали очень плотно, потому что он курировал в том числе спорт.

Думаю, как человек из бизнеса, Максим Кудрявцев будет делать всё для удобства горожан, ориентироваться на их интересы и потребности. Это те качества, которых не хватает многим муниципальным служащим. Работать не ради процесса, а на результат. Вот это главное.

О благоустройстве

— Во многих регионах России начали применять вертикальное озеленение. В Новосибирске планируется?

— У нас своеобразный климат, вертикальное озеленение очень хорошо используется в тёплых регионах.

В Новосибирске вертикальное озеленение начинают применять, сейчас много подобных конструкций в ботсаду Академгородка, в саду Кирова. И сейчас мы начинаем использовать его на территории возле цирка.

— Расскажите о дальнейшем развитии набережной?

— Любой проект от мысли до реализации проходит не менее пяти лет. А вот сейчас мы наконец где-то даже не в самой мысли, мы уже ближе к проектированию. То есть была мысль — и я здесь очень благодарна губернатору, который нас тоже поддержал, — что нужно поворачивать город и вообще жителей к реке. Поэтому были найдены две лодочные станции и пескобазы, которые мешают развитию данной территории. На сегодняшний день лодочные станции оттуда перенесены уже — с ними расторгнуты договоры, и мы нашли место, куда они переезжают.

И пескобазы — на сегодняшний день мной уже было подписано заявление о том, что мы эти места резервируем муниципальной нуждой, то есть таким образом с ними будет расторгнут договор о работе. Но пока они ещё работают там. На сегодняшний день, и мы здесь очень хорошо взаимодействуем с нашими девелоперами-строителями, которые там в том числе работают на данной территории, они за свои деньги сейчас будут разрабатывать концепцию данной территории. Естественно, под нашим контролем. То есть всегда должен собираться треугольник: выгодно бизнесу, выгодно жителям, выгодно муниципалитету.

Муниципалитет хочет продлевать набережную, люди хотят жить рядом с рекой, а девелоперам нужно дороже продать квартиры.

— Горожан интересует вопрос судьбы скульптуры сердца в Первомайском сквере...

— Оно на том же месте, рядом с фонтаном. Почему сейчас эта территория закрыта? Потому что ведётся благоустройство Первомайского сквера. Когда мы только начали эти работы, надо было проходить туда тяжёлой технике, но из-за неё пока мы не можем укладывать плитку. А фонтан находится посередине парка. Поэтому в том году мы эту территорию вообще не трогали, чтобы тяжёлая техника могла подъезжать к фонтану.

О памятниках

— Недавно в Новосибирске оправдали главу Центрального округа Канунникова по делу о сносе стелы героям ВОВ. Очевидно, здесь произошло недопонимание между общественностью и властью. Этот случай показал какой-то урок?

— Многие памятники в Новосибирске находились на территории завода, и очень много из них тех, где предприятия разоряются, а памятные объекты продают. Для того чтобы взять памятник на баланс муниципалитета, нужно найти владельца и пройти ряд процедур оформления, выявить ценность этого объекта. Безусловно, вопрос с уголовным делом Канунникова привлёк внимание общественности к вопросу патриотизма, сохранения памятников. Но я думаю, что это единичный случай.

— Многие жалуются, что город в буквальном смысле завален мусором, общественные пространства грязные. Как власти будут решать эту проблему?

— В парках у нас сейчас как раз идёт подготовка к летнему сезону, ведётся их приёмка, затем будем проверять аттракционы.

13 мая вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова заявила, что уходит в отставку. В телеграм-канале она написала: "Надо двигаться дальше". О том, куда уходит Анна Терешкова, пока неизвестно.