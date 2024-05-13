Взрыв и разрушение жилого дома в Белгороде, 15 погибших: что известно к данному часу о трагедии

В Белгороде произошел обстрел со стороны ВСУ.

Как сообщили в Telegram-канале “РИА Новости”, 12 мая Белгород попал под обстрел вооруженных силы Украины — обломки одной из ракет “Точка-У” повредили здание многоэтажного дома по адресу улица Щорса, в результате чего обрушился чердачный этаж с крышей и подъезд.

На данный момент, по информации Telegram-канала “112”, в городе завершились поиски людей и разбор завалов после частичного обрушения дома – было спасено 17 человек и еще 15 человек погибли — среди них есть дети.

Во время спасательных работ три сотрудника МЧС получили травмы при обрушении дома. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России.

Пресс-служба следственного комитета Российской Федерации также сообщила, что по факту обстрела Белгорода возбуждено уголовное дело о теракте.