За неделю в Новосибирской области при пожарах погибли три человека

За неделю в Новосибирской области произошло 393 пожара, в результате которых погибли три человека.

Как сообщает пресс-служба МЧС по Новосибирской области, в регионе за неделю с 6 по 12 мая произошло 393 пожара.

Уточняется, что в результате возгораний погибло три человека, еще трое получили травмы.

По данным ведомства, в двух случаях причиной трагедии стала неосторожность при курении: в селе Участок-Балта в Мошковском районе 6 мая и в девятиэтажке на улице Новосибирской в региональном центре 7 мая.

Чаще пожары происходят из-за горения травы — 289 случаев из 393. При этом специалисты отмечают, что большинство возгораний замечены в Коченевском, Искитимском, Колыванском и Мошковском районах.

Напомним, что в Новосибирске при столкновении с автобусом погиб молодой водитель Subaru.