К 1 июля ФК «Новосибирск» сменит свое название на «Сибирь»

ФК «Новосибирск» станет ФК «Сибирь» к 1 июля 2024 года.

Как сообщает РБК Новосибирск со ссылкой на пресс-службу министерства физкультуры и спорта области, ФК «Новосибирск» к 1 июля 2024 года станет ФК «Сибирь».

Согласно регламенту, переименование клуба может быть только после завершения и утверждения результатов соревнований. Процедуру завершат до 30 июня 2024 года.

В свое время фанаты предложили переименовать клуб. Гендиректор поддержал инициативу. После опроса большинство проголосовало за название «Сибирь» — 74%, вариант «Чкаловец» устроил 16,41%, а «Новосибирск» — 9,13%.

Напомним, что в Новосибирске прошел детский футбольный турнир «Кубок Победы».