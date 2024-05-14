Майский календарь дачника: что надо сделать в саду и на огороде

Дачная пора в самом разгаре: все, у кого есть загородный дом, уже наверняка привели его в порядок после зимы, расчистили дорожки, убрали листья. Теперь идет горячий сезон посадок и пересадок, надо провести защиту культур от вредителей, обработать плодовые деревья... И столько всего купить!

Как всегда, дачников выручит «Галамарт»: специальный раздел на сайте поможет не только сориентироваться в обширном ассортименте (от защитной одежды для работы в огороде до садового декора), но и подскажет, как грамотно оформить освещение на участке, выбрать правильную подкормку для разных растений или оптимально организовать полив грядок.

Для богатого урожая в «Галамарте» есть абсолютно все, так что запаситесь силами, чтобы унести все покупки (а лучше – возьмите с собой помощников). Прополка и рыхление – обязательный этап работ в огороде, и тут пригодится качественный инвентарь от INBLOOM: специальные садовые вилки и рыхлители, мотыги и совки для пересадки (во второй половине мая уже вовсю сажают картофель, морковь, томаты, перец и другие овощи, так что работы будет немало). Кстати, для малышей здесь есть свои инструменты: яркие лопатки, маленькие ведра и грабельки. Идеальный первый набор, чтобы научиться ухаживать за растениями!

Всевозможные вредители – это то, что способно существенно испортить не только рассаду, но и настроение, так что антимоскитные сетки, аэрозоли от насекомых и инсектициды стоит взять обязательно (последние удобно наносить с помощью опрыскивателей, которые вы тоже найдете в «Галамарте»).

Еще одна хорошая новость от народного магазина – ШОК-цены: 15 мая легкая и удобная лейка на 5 л будет стоить 79 рублей, а 16 мая спиральный шланг для полива от INBLOOM обойдется всего в 499 рублей (против полутора тысяч во все остальные дни).

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galamart.ru

*Акции действуют в розничных магазинах «Галамарт».

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