Мэру Новосибирска Кудрявцеву вынесли частное постановление из-за зимнего ДТП

Мэр Новосибирска Кудрявцев получил частное постановление из-за происшествия на дороге зимой.

Максиму Кудрявцеву, мэру Новосибирска, вынесли частное постановление из-за ДТП, которое произошло по причине некачественной уборки улиц в зимний период.

В феврале прошлого года на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Дмитрия Шмонина женщина на Nissan Sunny сбила 9-летнего мальчика, который получил тяжкий вред здоровью.

Водитель не признала вину и пояснила, что не увидела мальчика из-за снежного вала. Об инциденте сообщили в управлении судебного департамента региона. Родители ребенка подтвердили, что снежный вал был выше его роста. Уборочная машина сбросила снег на обочину. Женщину приговорили к ограничению свободы на два месяца. Сугроб убрали только после ДТП.

В момент инцидента мэром города являлся Анатолий Локоть, но постановление внесли действующему градоначальнику.

Напомним, что в Новосибирске задержали замначальника дептранса мэрии из-за подозрения в получении взятки.