Новая встреча с МХАТом Горького: «Женщины Есенина» в НОВАТе!

16, 17 и 18 мая на Большой сцене НОВАТа МХАТ Горького вновь представит свой знаменитый спектакль «Женщины Есенина». Уже третий сезон он остается одним из главных театральных событий Москвы и с феноменальным успехом гастролирует по другим городам.

16 МАЯ, 19:00

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17 МАЯ, 19:00

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18 МАЯ,18:00

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Спектакль «Женщины Есенина» погружает зрителя в атмосферу Серебряного века, которая ощущается во всем — в декорациях, костюмах героев, музыке. В центре событий — отношения Сергея Есенина и его возлюбленных: Анны Изрядновой, Айседоры Дункан, Зинаиды Райх, Галины Бениславской и Софьи Толстой.

Приходите на атмосферный и чувственный спектакль «Женщины Есенина» с участием Екатерины Стриженовой, Екатерины Волковой, Алисы Гребенщиковой, Агнии Кузнецовой, Наталии Медведевой, Андрея Вешкурцева Максима Дахненко и других актеров МХАТа Горького. Билеты уже в продаже!

Билеты уже в продаже на официальном сайте novat.ru

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