Новосибирца приговорили к 12 годам за попытку устроить диверсию на железной дороге

За попытку диверсии на железной дороге новосибирца приговорили к 12 годам колонии.

В Новосибирске суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима и штрафу в 300 тысяч рублей 48-летнего мужчину, обвиняемого в попытке диверсии на железнодорожной станции «Сибирская».

По данным «Ъ-Сибирь», первые три года мужчина пробудет в тюрьме, после чего отправится в колонию строгого режима.

По данным следствия, 14 ноября 2022 года в Новосибирске мужчина прикрепил к цистерне с дизельным топливом бутылку с зажигательной смесью. Он поджег фитиль, но взрыва и пожара не случилось.

Сотрудники ФСБ задержали предполагаемого организатора. Уточняется, что в его ванной комнате обнаружили ткань с микрочастицами взрывчатого вещества.

При этом мужчину внесли в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

Напомним, что под Новосибирском директора школы подозревают в хищении бюджетных средств.