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общество

Новосибирский водитель автобуса проехал по встречке и на красный свет

Фото: t.me/teleact54

Инцидент произошел 8 мая.

В Новосибирске водитель автобуса №39 был привлечен к административной ответственности после совершения опасных маневров на дороге.

Инцидент произошел утром в среду, 8 мая, на улице Ватутина, 33. Водитель почти вытеснил другой автомобиль на встречную полосу и проехал на красный сигнал светофора.

Сотрудники Госавтоинспекции установили его личность и привлекли к ответственности по трём статьям КоАП РФ.

Ранее Сиб.фм сообщал, что при столкновении с автобусом погиб 19-летний водитель Subaru в Новосибирске.

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Игорь Кириченко
Журналист

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