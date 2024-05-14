Новосибирский водитель автобуса проехал по встречке и на красный свет

Инцидент произошел 8 мая.

В Новосибирске водитель автобуса №39 был привлечен к административной ответственности после совершения опасных маневров на дороге.

Инцидент произошел утром в среду, 8 мая, на улице Ватутина, 33. Водитель почти вытеснил другой автомобиль на встречную полосу и проехал на красный сигнал светофора.

Сотрудники Госавтоинспекции установили его личность и привлекли к ответственности по трём статьям КоАП РФ.

Ранее Сиб.фм сообщал, что при столкновении с автобусом погиб 19-летний водитель Subaru в Новосибирске.