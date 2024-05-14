Под Новосибирском директора школы подозревают в хищении бюджетных средств

В Новосибирской области директора школы подозревают в присвоении бюджетных средств.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области, директора школы в селе Каменка в регионе обвиняют в хищении бюджетных средств.

Вместе с ним по делу также проходит и его мать, которая занимала должность завхоза в той же школе.

По данным следствия, с 11 июля 2023-го по 25 марта 2024 года директор и его мать организовали фиктивное трудоустройство сотрудника. Они начисляли зарплату несуществующему работнику, а после похитили ее. Сумму ущерба оценили в более чем 200 тысяч рублей.

«Кроме того, в рамках проверочных мероприятий в образовательном учреждении выявлены нарушения санитарно — эпидемиологических правил и норм, требований к антитеррористической защищенности объекта», — пишет пресс-служба.

В данный момент в отношении директора были возбуждены административные дела о нарушении санитарно-эпидемиологических требований к условиям обучения детей и о нарушении требований к антитеррористической защищенности объектов.

Помимо этого, по уголовному делу проводятся следственные мероприятия.

Напомним, что в Новосибирске 7 человек незаконно присвоили земельные участки.