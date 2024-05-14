Пять миллиардов от государства на сектор АПК

За то, чтобы больше помогать сельхозпроизводителям при оформлении документов на господдержку, выступил комитет Законодательного Собрания Новосибирской области по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям.

Сегодня профильному комитету регионального парламента исполняющий обязанности министра сельского хозяйства региона Андрей Шинделов представил отчёт об исполнении государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области». Он назвал направления, по которым фактические показатели оказались выше программных. Активно растет экспорт продукции АПК: на 684 миллиона долларов отправлено в 2023 году из Новосибирской области в страны ближнего зарубежья, среднюю и юго-восточную Азию.

Андрей Шинделов отметил в докладе, что выросло количество грантополучателей на развитие семейных ферм. Фиксируется прирост объема сельхозпродукции в крестьянских (фермерских) хозяйствах и сельскохозяйственных потребительских кооперативах, которые получили государственную поддержку.

Ниже, по сравнению с планом, оказался в нашем регионе в 2023 году объем производства сельхозпродукции в целом. Наиболее значительно снижено производство зерновых и зернобобовых культур, сыров и сырных продуктов. Меньше плановых значений индекс производительности труда и рентабельности производства аграрных предприятий.

Объем финансирования программы в целом для нашей области в 2023 году составлял более 5,5 млрд рублей, в том числе более двух миллиардов из федерального бюджета. Недоосвоены средства по направлениям поддержки производства зерновых культур, приобретения средств защиты растений, компенсации части затрат на покупку молодняка КРС мясных пород.

«В этом году программа продолжает действовать, и объемы финансирования значительные, – подчеркнул председатель комитета Заксобрания по аграрной политике Денис Субботин. – Финансирование доводится до получателей?» Андрей Шинделов ответил утвердительно: до первого мая полностью перечислен запланированный объем субсидий на поддержку производства зерновых, овощей и молока. В настоящее время идет прием заявок от аграриев на субсидирование покупки молодняка племенных животных. Дополнительно будет проводится отбор получателей господдержки производителям зерновых культур и молока.

Проблему вовлечения неиспользуемых земель в сельхозоборот обозначил депутат Андрей Биль: «В Новосибирской области практически 5 миллионов гектаров земель сельхозназначения. Из них используются, наверное, две трети. Треть не используется, постепенно зарастает».

По данным Андрея Шинделова, в регионе возможно ввести в севооборот порядка 400 тысяч гектаров земель. На эти цели предусмотрено финансирование, оно может в 2024 году достигнуть 250 млн рублей. Но для этого от аграриев должны поступить заявки на реализацию культуртехнических мероприятий по вовлечению земель в сельскохозяйственный оборот.

Однако оформление документов на господдержку – процесс непростой. Мнение крестьян озвучил депутат Анатолий Жуков, которому поступило письмо из Ордынского района. Парламентарий внес предложение обсудить на следующем аграрном комитете, чтобы ведомства по управлению сельским хозяйством в районах области помогали сельхозпроизводителям оформить документы на господдержку.

Коллегу поддержал Денис Субботин: эти же сложности обозначают и аграрии Купинского района. «Нужно подумать как ситуацию улучшить, – прокомментировал он. – Самое главное – не отчет, а жизнь, экономика наших сельхозпроизводителей, благополучие людей, которые живут на селе. Это более важно, чем то, что в отчете какие-то цифры не совпадают. Радует, что по максимуму господдержка до крестьян доводится. Наша задача – довести ее до конкретных получателей».

Депутат Александр Тепляков выразил мнение, что разорвана связь между региональным Минсельхозом и районными управлениями сельского хозяйства. Крестьянин остается один на один с многостраничными инструкциями, правилами, постановлениями. Хозяйства, особенно небольшие, отказываются от получения субсидий, потому что не видят помощь в оформлении документов. «Почти 730 миллионов мы не раздали сельхозпроизводителям, которые на самом деле в ужасающем положении!» – возмущен парламентарий.

Ситуация на местах разная, высказался Андрей Шинделов. Он привел в пример Татарский район, где «очень четко работает управление сельского хозяйства». Кроме этого, аграрии могут обратиться в региональный Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, в Ассоциацию крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Новосибирской области.

«Рассмотрим это более подробно», – резюмировал Денис Субботин. Депутаты аграрного комитета предложили Минсельхозу подготовить для следующего, июньского заседания информацию о взаимодействии с потенциальными получателями господдержки. И продумать, как сделать, чтобы Новосибирская область не числилась на федеральном уровне лидером по возврату средств, направленных на господдержку АПК.

Отчёт об исполнении государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области» депутаты приняли к сведению.